تأجيل مباريات الدوري اللبناني بسبب الأوضاع في البلاد

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم تأجيل مباريات كل البطولات المحلية لأجل غير مسمى بسبب الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.

وتعرض لبنان لقصف عنيف من الكيان الصهيوني في الساعات والأيام الأخيرة.

وأفاد الاتحاد اللبناني لكرة القدم في بيان: "نـظـرا للأوضـاع الـراهـنـة الـتـي تـمـر بـهـا الـبـلاد، قـررت اللـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة للإتـحـاد اللـبـنـانـي لـكـرة الـقـدم تـأجـيـل مـبـاريـات كـافـة الـبـطـولات الـى مـوعـد يـحـدد لاحـقـا".

كما ثبت الاتحاد اللبناني لكرة القدم نتائج مباريات الجولة الاولى من عمر الدوري المحلي، الى جانب المباريات التي اقيمت في مختلف الدرجات والفئات العمرية.

كما اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد تعميمها الذي يشمل معاقبة اللاعبين الحاصلين على انذارات، وايقاف 4 لاعبين في الدرجتين الاولى والثانية بحسب النظام العام.

يذكر أن بطولة الدوري اللبناني انطلقت يوم 18 سبتمبر الجاري.

وكان الموسم قد افتتح بفوز فريق النجمة بكأس السوبر اللبناني عقب فوزه على الأنصار بنتيجة 3-1.