ووكر يحكي كواليس مثيرة في هدف تعادل أرسنال

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

كايل ووكر

يبدو أن مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال لم تنته أحداثها بعد بالرغم من إطلاق صافرة النهاية منذ يوم الأحد الماضي، إذ خرج كايل ووكر قائد سيتي ليتحدث عن كواليس هدف تعادل أرسنال عن طريق ريكاردو كالافيوري.

وكان مانشستر سيتي قد تعادل مع أرسنال بهدفين لكل فريق على ملعب الاتحاد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال ووكر لـ بي بي سي: "أنا وبوكايو ساكا لم نتوجه إلى الحكم، هو الذي استدعانا".

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وأضاف "إذا تم استدعائي، فيجب عليه الانتظار والسماح لي بالعودة إلى تمركزي قبل أن يتم استئناف اللعب".

وأكمل "إذا تركت المكان بإرادتي، فهذا خطئي، لكنني في مكاني، الحكم استدعى القائدين لتهدئة اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا مدافع، وأعتبر خط الدفاع الأول، يجب أن يسمح الحكم لي بالعودة والتمركز ثم يطلق صافرته للعب".

وحدثت الكثير من المشادات أثناء المباراة، خاصة من إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

وبعد تسجيل مانشستر سيتي لهدف التعادل في الدقائق الأخيرة ظهر هالاند وهو يلقي بالكرة على رأس جابرييل من الخلف ولكن اللاعب البرازيلي لم يبدي أي ردة فعل.

وكذلك تحدث هالاند بقوة مع جابرييل جيسوس لاعب أرسنال وميكيل أرتيتا مدرب جانرز.

وبدأ الأمر عندما أطلق مايكل أوليفير حكم المباراة إطلاق صافرة البداية وتدخل كاي هافيرتز لاعب أرسنال بقوة على رودري دون كرة، وتم إسقاطه مرة أخرى وإصابته.

وحسب التقارير الإخبارية فإن من المتوقع أن يعاني اللاعب الإسباني من قطع في الرباط الصليبي قبل التأكد بعد إجراء الفحوصات الطبية.

الأمر الذي جعل هالاند يفعل أمر مشابه بتدخله بنفس الطريقة على جابرييل ماجاليس مدافع أرسنال.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

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