رومانو: باريس سان جيرمان يعمل على تجديد عقد حكيمي

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي

يعمل نادي باريس سان جيرمان على تجديد عقد أشرف حكيمي لاعب الفريق في الفترة المقبلة.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن نادي العاصمة الفرنسية فتح المحادثات مع اللاعب المغربي لتجديد عقده.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في صيف 2026.

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ويعتبر حكيمي من أهم اللاعبين في مشروع النادي الباريسي.

وانتقل حكيمي إلى باريس سان جيرمان قادما من إنتر ميلان مقابل 68 مليون يورو في صيف 2021.

واضطر إنتر إلى بيع حكيمي في ذلك الوقت بسبب أزمة مادية كبيرة مر بها النادي وقت امتلاك الصيني جاندونج زهانج النيراتزوري بسبب أزمة كورونا.

وتألق حكيمي كثيرا مع سان جيرمان إذ حصل على بطولة 4 مرات متتالية وكذلك كأس فرنسا مرة والسوبر الفرنسي مرتين.

ولعب حكيمي مع باريس سان جيرمان 5 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل هدفا وصنع مرتين.

وإجمالا شارك حكيمي في 125 مباراة مع باريس وسجل 15 هدفا وصنع 21.

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