مؤتمر سلوت: أليسون سيغيب ضد وست هام.. وكييزا لا يستطيع لعب 90 دقيقة

شدد أرني سلوت مدرب ليفربول على استمرار إصابة أليسون بيكر حارس مرمى الفريق وغيابه عن مواجهة وست هام.

ويستعد ليفربول لمواجهة وست هام في الدور الأول من كأس الرابطة الإنجليزية.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لم يفاجئني مستوى كيليهير، لقد كان جيدا في فترة الإعداد ولدينا ثلاث حراس مرمى رائعين".

وواصل "ما أعرفه عن ترينت أليكساندر أرنولد هو أنه توج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ومن الواضح أنه مدافع رائع طوال مسيرته والأمر لا يتعلق بما يستطيع فعله ولكن بتركيزه".

وأكمل "دفاعنا كان جيدا في المباراة الماضية على الرغم من احتياجنا للحارس في أكثر من مناسبة للحفاظ على نظافة الشباك".

وتابع "أعتقد أن كل لاعب بالفريق يشعر بالغربة في اللعب، هناك الكثير من التنافس بهذا الفريق ونلعب أمام جماهير تساندنا بقوة".

وشدد "بكل تأكيد سيلعب كيليهير ضد وست هام، أليسون يتعافى ولكن المباراة قريبة جدا ونسعى لتجهيزه للمشاركة ضد ولفرهامبتون".

وأضاف "لست متأكدا من قدرة فيديريكز كييزا على لعب 90 دقيقة لأنه لعب 25 دقيقة على الأكثر خلال الـ 3 أو 4 أشهر الماضية ولكنه قادر على المشاركة بشكل أساسي".

وعن أهمية كأس الرابطة قال: "هي مهمة لأنها المباراة المقبلة، وبالنسبة لنا المباراة المقبلة هي دائما الأهم".