زيزو يتحدث عن ضرورة التتويج بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

تحدث أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك عن سعى فريقه للتتويج بكأس السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الأهلي، ووجه رسالة لجماهير فريقه.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

وقال زيزو في تصريحات لموقع كاف: "مباراة كأس السوبر الإفريقي ستكون قوية للغاية لأنها ستجمع بين أكبر فريقين في إفريقيا".

وأضاف "شغف الجماهير بكأس السوبر الإفريقي سيكون كبيرا، وهو ما يمنحنا دفعة قوية، وأستهدف التتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الثانية مع الزمالك".

وشدد "هدفنا هو تقديم مباراة كرة قدم مُمتعة تليق بالكرة المصرية، كما أن الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، يعملون مع اللاعبين من أجل تحقيق هذا اللقب".

وتابع "أهم نقطة في المباراة هي التركيز الكامل في سير اللقاء، واستغلال كافة الفُرص، واحترام المنافس لأنه يتمتع بتاريخ كبير وعريق. هدفنا من اللقاء تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي خاصة أن نادي الزمالك يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في دول الخليج وسيُساندنا أنصارنا هناك في المباراة، وبالتالي هدفنا سيكون إسعادهم".

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

وواصل "الأجواء في ملعب المملكة أرينا ستكون رائعة، وسيكون هناك تركيز كبير من الجماهير المصرية والسعودية على حضور المباراة، وهو أمر سيسعدنا كلاعبين وسيحمسنا أيضًا، لأنني كما قلت المباراة بين أكبر فريقين في القارة الإفريقية، وبالتالي شغف الجماهير تجاهها سيكون كبيرا، وهو ما يمنحنا دفعة قوية".

وتابع زيزو سبق وأن حققت هذا اللقب سنة 2020 بعد الفوز على نادي الترجي التونسي، وأتمنى تحقيقه مجدّدا، لأنني أرغب دائما في كتابة اسمي بشكل أكبر في تاريخ نادي الزمالك".

واستمر "هذه النسخة، أمام الأهلي سيكون لها طعم مختلف، نادي الزمالك مُعتاد على التتويج بالبطولات سواء المحلية أو الإفريقية، وهو ما حدث في المواسم الماضية، منذ انضمامي للفريق في 2019، استطعت تحقيق كل البطولات المُتاح والتتويج بها".

وأتم "رسالتي لجماهير الزمالك؟ أقول لجماهير نادي الزمالك سواء الذين سيحضرون المباراة أو الذين سيبقون خلف الشاشات، إننا بحاجة لدعمكم في الوقت الراهن، وعليكم أن تثقوا في قدرات لاعبي الزمالك، وإن شاء الله نُتوج بهذا اللقب للمرة الخامسة في تاريخ النادي".

قبل أيام، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نفاد تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بملعب المملكة أرينا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي: "نفاد تذاكر نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في الرياض بالسعودية في أقل من 24 ساعة من طرح التذاكر للبيع".

وأضاف "يؤكد الطلب الكبير على تذاكر المباراة على أهمية واهتمام المباراة بين العملاقين المصريين. سيشهد الحدث اثنين من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا يتنافسان في ما يعد بأن يكون مواجهة مثيرة".

وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية قد أعلن طرح تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الخميس 5 سبتمبر.

تلك هي المباراة الأولى على ملعب المملكة أرينا بعد تجديد الملعب وسيكون بطاقة استيعابية بنسبة 95% بحضور 25 ألف مشجع.

يذكر أن الأهلي هو بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك هو بطل كأس الكونفدرالية.

وكانت النسخة الأخيرة من البطولة قد أقيمت في المملكة العربية السعودية.

وانتصر اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بنتيجة 1-0.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقي برصيد 8 ألقاب ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.

وخسر الأهلي لقب السوبر ثلاث مرات من قبل بينما خسره الزمالك مرة واحدة فقط.