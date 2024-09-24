بالميراس يكشف عن بند مكافآت ضخم في عقد إندريك.. و"وظيفة" سر خطفه من ساوباولو

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

إندريك

كشف جواو باولو سامبايو مدير أكاديمية نادي بالميراس عن بند مكافآت ضخم في عقد إندريك المنتقل إلى ريال مدريد في الصيف الماضي.

وقال باولو لصحيفة ماركا: "بند مكافآت الأهداف في عقد إندريك يمكن أن يصل قيمة الصفقة إلى 60 مليون يورو".

وأضاف "سنحصل على كل 5 أهداف يسجلها إندريك على 1.5 مليون يورو".

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وأكمل "لن نحصل على أموال في حال تتويجه بجائزة الكرة الذهبية".

وشدد "شاهدت مقطع فيديو لإندريك في بطولة مع ساوباولو ولكنهم رفضوا منحه المال الذي طلبه والده".

وتابع "توصلت لاتفاق مع والده بسهولة عن طريق توفير فرصة عمل له وبعض الأموال لوالدته".

وأنهى حديثه قائلا: "تشيلسي كان يريد التعاقد معه وذهب والده إلى لندن، لكن عدما علم بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد فختار الذهاب إلى إسبانيا".

ولعب إندريك 6 مباريات مع ريال مدريد وسجل هدفين وصنع هدفا في جميع البطولات.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 18 عاما إلى ريال مدريد قادما من بالميراس مقابل 47.5 مليون يورو.

ريال مدريد بالميراس إندريك الدوري الإسباني
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