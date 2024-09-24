مواعيد مباريات الثلاثاء 24 سبتمبر - ريال مدريد ضد ألافيس.. وكأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 10:24

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

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فالنسيا × أوساسونا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

إشبيلية × بلد الوليد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس السعودية

البكيرية × الهلال.. 6:35 مساء - تطبيق شاهد.

الاتحاد × العين.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس الرابطة الإنجليزية

والسال × ليستر سيتي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

مانشستر سيتي × واتفورد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

تشيلسي × بارو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

ويمبلدون × نيوكاسل.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

وايكومب × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الثلاثاء الدوري الإسباني ريال مدريد
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