مواعيد مباريات الثلاثاء 24 سبتمبر - ريال مدريد ضد ألافيس.. وكأس الرابطة الإنجليزية
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 10:24
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر والقنوات الناقلة.
الدوري الإسباني
فالنسيا × أوساسونا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
إشبيلية × بلد الوليد.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مدريد × ديبورتيفو ألافيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس السعودية
البكيرية × الهلال.. 6:35 مساء - تطبيق شاهد.
الاتحاد × العين.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس الرابطة الإنجليزية
والسال × ليستر سيتي.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
مانشستر سيتي × واتفورد.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
تشيلسي × بارو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
ويمبلدون × نيوكاسل.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.
وايكومب × أستون فيلا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة