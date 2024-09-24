مروان حمدي يكشف كيف ساعده الراحل إيهاب جلال في دراسته

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 02:25

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الإسماعيلي ضد الداخلية

كشف مروان حمدي لاعب الإسماعيلي عن دور المدرب الراحل إيهاب جلال في مساعدته على الالتزام بدراسته في كلية الطب.

مروان حمدي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال حمدي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لو سمح لي أحد الأساتذة بالتغيب عن محاضرة في كلية الطب من أجل التدريبات، كان إيهاب جلال يسمح لي بترك التدريبات لحضور المحاضرات، ويجعلني أعوض تدريباتي البدنية مساء مع المعد البدني".

وأضاف "كنت أجري اختبارات الكلية صباحا ثم أعود للعب، ولعبنا مباراة البنك الأهلي وفزنا بها".

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وأوضح "قبل مباراة القناة في كأس مصر أرسل إيهاب جلال معي سائقا ليوصلني إلى الامتحان وأعادني ولعبت 120 دقيقة في المباراة ولعبت المباراة لـ 120 دقيقة وفزنا وسجلت وصنعت".

وكشف "عمر الساعي كان يغضب مني في المعسكرات لأنه يريد النوم وأنا أذاكر في الغرفة".

واختتم "أخشى أن أكون قد خذلت إيهاب جلال خلال الموسم نظرا لثقته بنا كلاعبين صغار"

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما.

وكان جلال قد تعرض لوعكة صحية في بداية الشهر الجاري وتم نقله على أثرها لأحد مستشفيات مصر الجديدة.

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي عندما قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربة التدربيية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.

مروان حمدي الإسماعيلي إيهاب جلال
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