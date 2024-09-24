"لا يمكن التقليل من القلعة البيضاء".. أحمد بلال يوضح حقيقة تصريحاته عن الزمالك

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

أحمد بلال

أوضح أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق حقيقة تصريحاته عن فريق الزمالك قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.

وقال بلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم أقلل من شأن نادي الزمالك فهو قلعة كبيرة وذو قيمة كبيرة ولا أستطيع أن أقلل منه فهو تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة ونقدر جماهيره".

وأكمل "في بعض الأوقات يتم اختصار التصريحات فتصل إلى الجمهور بشكل غير لائق، وأنا كنت أتحدث عن أداء الزمالك في آخر مباراتين فقط".

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وأتم "باقي تصريحاتي كانت فنية عن الزمالك وكنت أتحدث عن إمكانية الظهور بشكل جيد في السوبر ضد الأهلي".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

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