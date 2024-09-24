عودة رافا مير لتدريبات فالنسيا بعد إخلاء سبيله

رفع روبن باراخا مدرب فالنسيا عقوبة الإيقاف عن لاعبه رافا مير وقرر عودته للتدريب مع المجموعة.

رافا مير النادي : فالنسيا فالنسيا

المهاجم الإسباني كان قد تم إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء الجنسي.

وبعد إخلاء سبيله عاقبه باراخا بالإيقاف ومنعه من التدرب مع المجموعة.

وغاب اللاعب عن آخر مباراتين في الدوري الإسباني كعقوبة بعد إخلاء سبيله.

وكانت المحكمة قد قررت إخلاء سبيل اللاعب بكفالة والحصول على ضمانات بعدم هروبه حتى إغلاق القضية.

اللاعب صاحب الـ 27 عاما يقضي الموسم الحالي معارا إلى فالنسيا من صفوف إشبيلية.

وشارك رافا مير في أول 4 مباريات مع فالنسيا بالدوري في الموسم الحالي وصنع خلالها هدف وحيد.

مير شارك مع الفئات العمرية المختلفة لمنتخب إسبانيا وحصل على الميدالية الفضية بأولمبياد طوكيو 2020 ولكن لم يسبق له اللعب مع المنتخب الأول.