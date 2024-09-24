تعرف على أرقام صفقات الزمالك الجديدة.. وتغيير في قميص شلبي
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2024 - 00:25
كتب : FilGoal
أعلن الزمالك عن أرقام قمصان جميع اللاعبين قبل مباراة السوبر الإفريقي ضد الأهلي.
كونراد ميشالاك
النادي : الزمالك
ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.
وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.
وأجرى مصطفى شلبي تغييرا في رقم قميصه بعد أن كان يحمل الموسم الماضي رقم 11، ليصبح الآن رقم 7.
وترك شلبي القميص رقم 11 للوافد الجديد المهاجم الفلسطيني عمر فرج.
كما حصل أحمد محمود العائد من الإعارة للجونة على القميص رقم 33، وحسام أشرف العائد من الإعارة لبلدية المحلة على القميص رقم 20.
وإليكم جميع أرقام الصفقات الجديدة للزمالك والعائدين من الإعارة:
أحمد محمود 33
محمود بنتايك 3
كونراد ميشالاك 21
عمر فرج 11
حسام أشرف 20
محمد حمدي 28
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