رغم هدف توني.. الجندل يقصي أهلي جدة بثنائية في كأس السعودية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

أهلي جدة

أقصى الجندل فريق أهلي جدة في كبرى مفاجآت كأس ملك السعودية من دور الـ 32.

ونجح الجندل في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل إيفان توني مهاجم منتخب إنجلترا، هدف أهلي جدة الوحيد لكنه لم يشفع للفريق بعدما سجله في الدقيقة 82.

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وكان الجندل قد سجل هدفي التقدم في الدقيقتين 24 و30.

وشهد اللقاء خوض أهلي جدة المواجهة بالقوة الضاربة لكن غاب رياض محرز.

إذ شارك إدوارد ميندي وميريح ديميرال وروجر إيبانيز وفيجا وروبرتو فيرمينو وإيفان توني.

بينما شارك فرانك كيسي كبديل مع بداية الشوط الثاني.

ويحمل لقب كأس خادم الحرمين من الموسم الماضي فريق الهلال الذي فاز على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

ونجا النصر من مفاجآت كأس السعودية بعد تحقيق فوزا قاتلا على الحزم.

وتغلب النصر على الحزم بهدفين مقابل هدف واحد.

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