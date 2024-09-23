وكيله: من الوارد عودة مفاوضات الزمالك لضم جوناثان نجويم بعد السوبر

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين عن سبب توقف مفاوضات الزمالك مع مودرن سبورت حول التعاقد مع جوناثان نجويم.

جوزيف نجويم النادي : مودرن سبورت الزمالك

وتعاقد الزمالك مع كل من محمد حمدي ومحمود بنتايك في مركز الظهير الأيسر.

وقال مرعي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "مجلس إدارة الزمالك جلس مع هيثم عرابي للتفاوض حول جوناثان نجويم ولكن حدثت بعض الاختلافات في المفاوضات وبنفس التوقيت كان الزمالك يتفاوض مع ظهير أيسر آخر واتخذ الزمالك قراره بالتفاوض له ومن الوارد أن يتم حول الأمر من جديد بعد مباراة السوبر".

وأضاف "الأهلي والزمالك تحدثا مع إدارة الإسماعيلي حول التعاقد مع عبد الرحمن مجدي شرف لأي حد ولكن سرعة التعامل من عمرو بسيوني وإدارة بيراميدز هي من أنهت الأمور لصالح بيراميدز واللاعب اختار أيضا الانضمام لبيراميدز".

وانضم عبد الرحمن مجدي لبيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.