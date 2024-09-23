اللجنة الأولمبية تكشف حقيقة رفض سفر فتوح مع الزمالك

كشف محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية عن حقيقة أزمة رفض سفر أحمد فتوح لاعب الزمالك مع الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي في السعودية.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وقال الأسيوطي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك أرسل بالأمس قائمة السفر لخوض السوبر إلى اللجنة الأولمبية وكانت تتضمن اسم أحمد فتوح".

وأضاف "طلبنا من الزمالك الإفادة بموقفه القانوني وأخطرناه بتحمله المسؤولية القانونية كاملة عن سفره".

وأوضح "اليوم أرسل الزمالك قائمة جديدة خالية من اسمه، وستسير الإجراءات بصورة طبيعية".

وكانت محكمة جنايات مطروح، قد قررت إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، وتأجيل نظر القضية لجلسة 22 أكتوبر.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه.

وأحالت النيابة العامة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وعاد فتوح لتدريبات الزمالك الثلاثاء الماضي لأول مرة بعد إخلاء سبيله.

وتحدث فتوح لأول مرة عن الأمر طالبا العفو والصفح (طالع التفاصيل)