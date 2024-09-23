لمناقشة نقل المقر للعاصمة الإدارية.. اجتماع وزير الرياضة والأمين العام لكاف

التقى مساء اليوم الإثنين، أشرف صبحي وزير الرياضة المصري بفيرون أومبا الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويأتي ذلك من أجل بحث مستجدات المقر الجديد لـ كاف بالعاصمة الإدارية بديلا عن مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر الاجتماع، أحمد ناصررئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية "الأوكسا".

وتناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بنقل المقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية.

كما تم تناول أوجه التعاون القائمة بالفعل بين الدولة المصرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ونوه وزير الشباب والرياضة على حرص الحكومة المصرية على دعم والارتقاء بمنظومة كرة القدم الإفريقية على مستوى الأندبة والمنتخبات بالقارة والتي باتت بالفعل منتخباتها القومية منافسا قويا لكبرى المنتخبات العالمية.

ويأتي ذلك نتيجة الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والتي تجني ثمار جهودها المبذولة خلال الفترات الماضية.

ويذكر أنه وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح كاف قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة كمقر رئيسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمصر بديلا عن مقر السادس من أكتوبر.