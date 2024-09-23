السوبر الإفريقي – قائمة الزمالك.. الونش على رأس 25 لاعبا لمواجهة الأهلي وغياب فتوح

عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك لقائمة فريقه من جديد لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي.

وشهدت القائمة عودة الونش وضم الثلاثي الجديد محمد حمدي ومحمود بنتايك وكونراد ميشالاك.

بالإضافة إلى الثنائي العائد من الإعارة أحمد محمود وحسام أشرف.

بينما يغيب أحمد فتوح لاعب الزمالك عن المباراة. وكذلك سيد عبد الله.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي

الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك

الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – شيكابالا – مصطفى شلبي

الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك – سيف الدين الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف – ناصر منسي

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

وتسافر بعثة الزمالك إلى السعودية غدا الثلاثاء.