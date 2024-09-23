كرة يد - مروة عيد تعود إلى منتخب مصر بعد فترة من الغياب

عادت مروة عيد قائدة منتخب مصر إلى صفوف الفريق بعد فترة طويلة من الغياب.

ويستعد منتخب سيدات مصر لكرة اليد لخوض منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكونغو الديمقراطية.

وكشفت مروة عيد عبر حسابها الشخصي عن سعادتها بالعودة مجددا إلى صفوف منتخب مصر للسيدات.

وأسفرت قرعة أمم إفريقيا لسيدات كرة اليد عن مجموعة متوازنة لمنتخب مصر.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى بطولة العالم.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: مصر - الكونغو - السنغال - الجزائر - كاب فيردي - كينيا.

المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.

وكان منتخب سيدات مصر قد حقق المركز الثامن في النسخة الماضية عام 2022.

بينما تعتبر أنجولا البطل التاريخي لأمم إفريقيا للسيدات برصيد 15 مرة.

وفي آخر13 نسخة توجت أنجولا بـ 12 لقبا مقابل لقب وحيد حققته تونس في 2014.

وكان منتخب مصر للسيدات قريبا من الانسحاب ببطولة إفريقيا 2024 قبل أن يتراجع الاتحاد عن قراره ويشارك المنتخب بصورة طبيعية.

ماذا حدث؟

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد عدم مشاركة منتخب السيدات في بطولة إفريقيا 2024 في الكونغو والمؤهلة لكأس العالم رغم أن الفريق يتواجد حاليا في معسكر في المركز الأولمبي وقبل السفر إلى التشيك لخوض معسكر تحضيري.

ونشرت اللاعبات بيانا مشتركا عبر حساباتهن المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين عدم وجود أي تواصل معهم من قبل أي من أعضاء الاتحاد.

فيما ظهر عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد عبر قناة "صدى البلد" وأكد أن القرار جاء لترتيب وجهة استراتيجية لمنتخبات السيدات بعد النتائج غير الجيدة لفريقي 2004 و2006 في بطولتي العالم والناشئات اليف الجاري.

وأوضح أن الخطة الموضوعة لن تجني ثمارها في البطولة خاصة ان المنتخب احتل المركز الثامن والأخير في بطولة إفريقيا 2022.

كما أشار لوجود تخوف من الحرب الأهلي في الكونغو على اللاعبات وانتشار جدري القردة.

هذا بالإضافة لتحمل الاتحاد 5 ملايين جنيه تكلفة معسكر الفريق.

قبل أن يعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين إلغاء قرار عدم مشاركة منتخب السيدات في البطولة الإفريقية المقرر اقامتها في الكونغو ومنحهم الفرصة كاملة بعد تدخل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي وأشرف صبحي وزير الرياضة.