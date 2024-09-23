تنس - سويا من جديد.. نادال وألكاراز يشاركان مع منتخب إسبانيا في كأس دافيز

أعلن دافيد فيرير مدرب منتخب إسبانيا للتنس عن فريقه الذي سيشارك في بطولة دافيز.

وسيتواجد أسطورة كرة المضرب رافاييل نادال برفقة النجم الحالي للعبة كارلوس ألكاراز بالفريق الذي سيشارك في البطولة.

ويشارك كل من روبيرتو باوتيستا وبابلو كارينو ومارسيل جرانوليرس بالفريق بجانب ألكاراز ونادال.

وأشار فيرير إلى أن نادال وألكاراز سيشاركان سويا بمنافسات الزوجي.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع هولندا في ربع النهائي.

وتقام المرحلة النهائية للبطولة في مدينة ملقا الإسبانية خلال الفترة ما بين 19 إلى 24 نوفمبر.

وكان نادال وألكاراز قد شاركا سويا في منافسات الزوجي بأولمبياد باريس 2024 الماضية.

وشارك نادال لآخر مرة في الأولمبياد وخرج في منافسات الفردي من نوفاك دجوكوفيتش بالدوري الثاني قبل أن يتوج النجم الصربي بالميدالية الذهبية.