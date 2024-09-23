أحمد سالم: الزمالك متخوف من حكم السوبر الإفريقي ونتمنى تغييره

شدد أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك على تخوف ناديه من تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم لمباراة السوبر الإفريقي.

وقال سالم عبر قناة الشمس: "فكرة أن يكون هناك تخوف أو قلق من اسم حكم معين قبل مباراة السوبر الإفريقي يجب أن يتم تداركها مبكرا".

وأضاف "حكم السوبر الليبي معتز إبراهيم أثير حوله الجدول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك بعض التخوفات حوله ونحن كـ زمالك غير مرتاحين له لعدة أسباب لا داعي لذكرها".

وأتم تصريحاته "نتمنى أن يتلقى الاتحاد الإفريقي مخاوف الزمالك بشأن حكم السوبر ويتم استبداله وكل ما نريده هو الحياد الكامل".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.