لويس إنريكي: مبابي شخص رائع.. ومن المؤسف انتقال إلى ريال مدريد

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بشخصية لاعبه السابق ولاعب ريال مدريد الحالي كيليان مبابي.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد في بداية الموسم الحالي قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وقال لويس إنريكي في حوار مع شبكة موفيستار: "عندما وصلت إلى باريس سان جيرمان وجدت كيليان مبابي كشخص رائع واستثنائي على المستوى الشخصي ومن النادر أن تجد لاعب بمثل هذا المستوى مع كونه إنسان رائع".

وتابع "من المؤسف انتقال مبابي إلى ريال مدريد خاصة بالنسبة لنا في مثل هذا التوقيت".

وقاد لويس إنريكي مبابي كمدرب في الموسم الماضي ونجح خلاله في تسجيل 44 هدفا وصناعة 10 آخرين في 48 مباراة.

ولعب مبابي حتى الآن مع ريال مدريد 8 مباريات وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع هدفا واحدا.