سرقة حسابات حسام غالي عبر منصات التواصل الاجتماعي

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 21:08

كتب : حسام نور الدين

حسام غالي رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا

تعرضت الحسابات الشخصية لحسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي للسرقة.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي.

وأوضح النادي أن حسابي غالي عبر "إنستجرام" و"إكس" تعرضا للسرقة عن طريق مجهولين خلال الساعات الماضية.

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ويجري العمل حاليا على استعادة الحسابات الخاصة به.

وأكد حسام غالي عبر الموقع الرسمي للأحمر عدم مسؤوليته عن إدارة الحسابات أو أي محتوى قد يتم بثه من خلالها حاليا، لحين استعادتها بشكل رسمي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي لعام 2024 ضد منافسه التقليدي الزمالك يوم الجمعة 27 سبتمبر.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023 ضد الترجي التونسي، ليلعب ضد الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية في بطولة السوبر التي تقام في السعودية.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

حسام غالي الأهلي
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