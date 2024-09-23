المندوه: لتوفير الاستقرار قبل السوبر.. صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك

كشف حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض السعودية.

وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك في تصريحات للصحفيين: "صرف جميع المستحقات المتأخرة للاعبي فريق الزمالك لكرة القدم باستثناء الشروط الخاصة في عقود اللاعبين".

وأتم المندوه تصريحاته "تلك الخطوة من أجل توفير جو من الهدوء والاستقرار داخل الفريق قبل السوبر الإفريقي أمام الأهلي".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي مساء الجمعة المقبل في مدينة الرياض السعودية بمباراة السوبر الإفريقي.

وأعلن الزمالك عبر مركزه الإعلامي، تولي حسين لبيب مهمة رئاسة بعثة الفريق التي ستسافر السعودية لخوض السوبر الإفريقي.

يلعب الأهلي بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بينما الزمالك هو حامل لقب الكونفدرالية.

وتقام المباراة يوم 27 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وكان كاف قد سمح بمد القيد لمواجهة السوبر الإفريقي من 1 إلى 12 سبتمبر الجاري.

ونجح الزمالك خلال فترة 1 إلى 12 سبتمبر من قيد كل من:

- المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان على سبيل الإعارة

- الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

- محمد حمدي ظهير وجناح أيسر إنبي على سبيل الإعارة.

- السنغالي سيدي ندياي مهاجم جيدياوايي كأحد صفقات تحت السن.

- البولندي كونراد ميشالاك جناح أحد السعودي على سبيل الإعارة.