رغم صناعة نداي.. النصر في غياب رونالدو يقصي الحزم من كأس السعودية بعد خطأ كوميدي

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

ساديو ماني - النصر

تأهل فريق النصر إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين السعودي بعد الفوز على الحزم بهدفين لهدف في دور الـ32.

وتأخر النصر في النتيجة بهدف قبل أن يعود ويسجل هدفين ويتأهل إلى الدور المقبل.

وغاب عن النصر في المباراة نجمه كريستيانو رونالدو.

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تقدم النصر في الدقيقة 45+5 بهدف سجله النجم السنغالي ساديو ماني.

قبل أن يتعادل الحزم الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية (يلو) في الدقيقة 61 بهدف سجله باسل يوسف السيالي بعد صناعة من إبراهيما نداي لاعب الزمالك السابق.

قبل أن يسجل النصر هدف الفوز والتأهل في الوقت الضائع بعد خطأ فادح من حارس مرمى الحزم والدفاع في انتظار الكرة استغله نواف البوشل وسجل الهدف في الشباك الخالية.

ويحمل لقب كأس خادم الحرمين من الموسم الماضي فريق الهلال الذي فاز على النصر في النهائي بركلات الترجيح.

النصر السعودي كأس خادم الحرمين
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