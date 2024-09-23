الدرجة الثانية - رضا الويشي مستمر في الملاعب بانتقاله إلى جنوب سيناء

تعاقد نادي جنوب سيناء مع مهاجم لافيينا السابق رضا الويشي لمدة موسمين.

وجاء ذلك في صفقة انتقال حر، لينضم إلى الفريق الذي ينافس بدوري القسم الثاني ب.

وبذلك يستمر المهاجم البال من العمر ٣٩ عاما في الملاعب المصرية.

لاعب السكة الحديد والأهلي والمنتخب الأولمبي السابق قرر الاستمرار في الملاعب لرغبته في عدم الابتعاد عن كرة القدم.

ويتطلع الويشي لمواصلة تحقيق أهدافه بعد صعوده بثلاث أندية للدوري الممتاز وهم حرس الحدود وإف سي مصر وكوكاكولا.

وبذلك يصبح جنوب سيناء هو الانتقال رقم 19 في مسيرة اللاعب صاحب الـ38 عاما والفريق رقم 17 بعدما لعب مرتين مع سكة الحديد والإنتاج الحربي.

واشتهر الويشي بعد انتقاله إلى فريق الأهلي في عام 2007 من سكة الحديد مقابل ما يعادل 60 ألف يورو وقتها حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ولعب الويشي في السكة الحديد والأهلي والمقاولون والإنتاج الحربي وتليفونات بني سويف والقوة الجوية والطلبة في العراق والفيصلي الأردني والقناة ودمياط والسويس.

بالإضافة إلى جدة السعودي وإف سي مصر وكوكاكولا وحرس الحدود وألو إيجيبت.