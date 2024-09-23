إلغاء كأس السوبر للكرة النسائية
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 20:21
كتب : رضا السنباطي
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء كأس السوبر للكرة النسائية.
وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الخميس المقبل بين وادي دجلة وتوت عنخ آمون.
وجاء القرار بعد رفض وادي دجلة خوض المباراة.
ورفض النادي خوض المباراة نظرا لاعتراضه على تأخر إبلاغه بخوضها وموعدها.
وكان اتحاد الكرة يسعى لإيجاد بديل آخر بدلا من فريق وادي دجلة، قبل أن يتوصل للقرار النهائي بإلغاء المباراة.
يذكر أن توت عنخ آمون هو بطل الدوري والكأس للكرة النسائية.
بينما كان وادي دجلة وصيف المسابقتين في الموسم الماضي.
نرشح لكم
كرة يد - مروة عيد تعود إلى منتخب مصر بعد فترة من الغياب اسكواش - نهائي مصري خالص في منافسات السيدات والرجال ببطولة فرنسا المفتوحة شاهندة المغربي تدير مباراة المركز الثالث في كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما اسكواش - سداسي مصري في نصف نهائي بطولة باريس المفتوحة كرة يد - قرعة متوازنة لسيدات منتخب مصر في أمم إفريقيا كرة نسائية - سالي منصور تكشف أسباب رحيلها عن الأهلي بعد إعلان التعاقد معها كرة نسائية – مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كواليس انضمام سالي منصور للشعلة بعد توقيعها مع الأحمر كرة نسائية - رغم إعلان الأهلي التعاقد معها.. سالي منصور تنضم لـ الشعلة السعودي