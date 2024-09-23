إلغاء كأس السوبر للكرة النسائية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 20:21

كتب : رضا السنباطي

توت عنخ أمون ضد وادي دجلة - سيدات كرة قدم

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء كأس السوبر للكرة النسائية.

وكان من المقرر إقامة المباراة يوم الخميس المقبل بين وادي دجلة وتوت عنخ آمون.

وجاء القرار بعد رفض وادي دجلة خوض المباراة.

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ورفض النادي خوض المباراة نظرا لاعتراضه على تأخر إبلاغه بخوضها وموعدها.

وكان اتحاد الكرة يسعى لإيجاد بديل آخر بدلا من فريق وادي دجلة، قبل أن يتوصل للقرار النهائي بإلغاء المباراة.

يذكر أن توت عنخ آمون هو بطل الدوري والكأس للكرة النسائية.

بينما كان وادي دجلة وصيف المسابقتين في الموسم الماضي.

توت عنخ آمون وادي دجلة الكرة النسائية
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