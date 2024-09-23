السوبر الإفريقي - تاريخ مشاركات الأهلي.. 8 ألقاب والأحمر يبحث عن التاسع

يستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر الإفريقي لعام 2024 ضد منافسه التقليدي المحلي الزمالك.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023 ضد الترجي التونسي، ليلعب ضد الزمالك بطل الكونفدرالية الإفريقية في بطولة السوبر التي تقام في السعودية.

وتقام بطولة السوبر الإفريقي للعام الثاني على التوالي في المملكة العربية السعودية، وتُلعب على ملعب المملكة أرينا.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

ويمتلك الأهلي تاريخا كبيرا من المشاركات في السوبر الإفريقي وصل إلى 11 مصر.

وحصد الأهلي اللقب 8 مرات بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويستعرض معكم FilGoal.com تاريخ مشاركات الأهلي في كأس السوبر الإفريقي.

الزمالك × الأهلي - 1994

أولى مشاركات الأهلي في كأس السوبر الإفريقي كانت في عام 1994 بصفته بطل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ليلعب ضد الزمالك بطل بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وخسر الأهلي في المباراة التي أقيمت في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بهدف دون رد ضد الزمالك والذي سجله أيمن منصور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك أحمد شوبير حارس الأحمر وقتها.

الأهلي × كايزر تشيفز - 2002

عاد الأهلي للمشاركة مرة ثانية في السوبر الإفريقي عام 2002 بعدما توج بدوري أبطال إفريقيا 2001 ضد صنداونز الجنوب إفريقي.

ولعب الأهلي ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي أيضا في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة وفاز بنتيجة 4-1.

وسجل رباعية الأهلي وقتها خالد بيبو وحسام غالي وعصام الحضري وسيد عبد الحفيظ. ليكتب الأهلي لقبه الأول في السوبر الإفريقي.

الأهلي × الجيش الملكي - 2006

ركلات ترجيح 4-2

بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا عام 2005 ضد النجم الساحلي التونسي، لعب السوبر الإفريقي 2006 ضد الجيش الملكي المغربي.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي وفي ركلات الترجيح فاز الأهلي بنتيجة 4-2 بفضل تصدي عصام الحضري لركلتي ترجيح. في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة.

ويفوز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي الثاني.

الأهلي × النجم الساحلي - 2007

ركلات ترجيح 5-4

واصل الأهلي مشاركاته في السوبر الإفريقي بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 2006 ضد الصفاقسي التونسي. ليلعب السوبر ضد النجم الساحلي ويحصد لقبه الثالث في السوبر الإفريقي.

ولعب الفريقين المباراة في إديس أبابا عاصمة إثيوبيا بسبب احتفالات الاتحاد الإفريقي بذكرى تأسيسه.

وفاز الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

الأهلي × الصفاقسي – 2009

عاد الأهلي للعب السوبر الإفريقي في عام 2009 ضد الصفاقسي التونسي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا 2008 ضد القطن الكاميروني.

وفاز الأهلي على الصفاقسي 2-1 في استاد القاهرة بثنائية أمادو فلافيو ويصل للقبه الرابع في السوبر الإفريقي.

الأهلي × ليوبارد – 2013

مرة أخرى لعب الأهلي السوبر الإفريقي وحصد لقبه الخامس في البطولة أمام ليوبارد الكونغولي.

وفاز الأهلي 2-1 وسجل له رامي ربيعة ومحمد بركات في المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب.

الأهلي – الصفاقسي - 2014

اللقب السادس للأهلي في السوبر الإفريقي جاء ضد الصفاقسي التونسي عام 2014 بعدما فاز بدوري أبطال إفريقيا 2013 ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وتغلب الأهلي على الصفاقسي 3-2 في استاد القاهرة بثلاثية سجلها عمرو جمال هدفين، وهدف من محمد ناجي جدو.

وسجل للصفاقسي فخر الدين بن يوسف وعلي معلول.

وفاق سطيف × الأهلي - 2015

بعد فوز الأهلي بالكونفدرالية 2014 لعب السوبر الإفريقي ضد وفاق سطيف بطل دوري أبطال إفريقيا.

وأقيمت المباراة في الجزائر واستطاع الأهلي التعادل بهدف قاتل سجله عماد متعب لتصل المواجهة إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة وفاق سطيف وخسر الأهلي اللقب.

الأهلي × نهضة بركان - 2020

بعد فترة من الغياب عن المشاركة في البطولة لعب الأهلي السوبر الإفريقي 2020 ضد نهضة بركان المغربي وأقيمت المباراة في قطر.

وفاز الأهلي بثنائية محمد شريف وصلاح محسن ليحصد لقبه السابع في البطولة.

الأهلي × الرجاء - 2021

ركلات ترجيح 6-5

العام الذي يليه لعب الأهلي كأس السوبر ضد الرجاء المغربي، وبعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1 بهدف طاهر محمد الشهير في الوقت القاتل.

نجح الأهلي في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 ليحصد لقبه الثامن في السوبر الإفريقي في البطولة التي أقيمت في قطر.

الأهلي × اتحاد العاصمة - 2023

أخيرا لعب الأهلي كأس السوبر النسخة الماضية ضد اتحاد العاصمة الجزائري وخسر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في السعودية.