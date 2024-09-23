بعد نهاية موسم تير شتيجن.. 7 حراس يمكن لـ برشلونة التعاقد معهم لحظيا للإنقاذ

رغم الانتقادات التي كانت تنهال على مارك أندريه تير-شتيجن، لكن برشلونة سيعاني الويلات في غيابه. تأكد انتهاء موسم تير شتيجن اليوم الإثنين بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

ويسعى برشلونة لتدعيم حراسة مرماه خلال الفترة الحالية، لذلك سيكون البحث عن حارس حر غير مرتبط بعقد مع أي فريق.

وجمع لكم FilGoal.com بعض الحراس المجانيين الذي يمكن لبرشلونة التعاقد معهم بشكل مؤقت لاستكمال الموسم الحالي.

كيلور نافاس 37 سنة

حارس باريس سان جيرمان وريال مدريد السابق قد يكون هو الخيار الأمثل في تلك الفترة.

انتهى تعاقد نافاس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويمكنه حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

نافاس سبق له تحقيق الأمجاد مع ريال مدريد الغريم الأزلي لبرشلونة وكان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي تحت قيادة زين الدين زيدان.

شارك نافاس في 6 مباريات فقط مع باريس سان جيرمان في موسمه الأخير.

فوتشيك تشيزني - 34 سنة

الحارس البولندي أعلن اعتزاله مع بداية الموسم الحالي ولكن على الرغم من ذلك بكل تأكيد قد يغير رأيه في حالة حصل على عرض من فريق مثل برشلونة.

تشيزني على الرغم من اعتزاله إلا أنه كان بقمة مجده مع يوفنتوس ويلعب بشكل جيد وحتى سنه ليس بالكبير بالنسبة لحارس مرمى.

واستمر تشيزني مع يوفنتوس منذ عام 2017 حتى الموسم الماضي وتوج بالكثير من البطولات برفقته.

وكان الحارس البولندي هو الأساسي مع يوفنتوس بالموسم الماضي وشارك في 35 مباراة وتمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة في 15 منهم.

كلاوديو برافو - 41 سنة

حارس آخر معتزل مؤخرا وهو كلاوديو برافو الذي أنهى مسيرته مع ريال بيتيس.

برافو تحدث بالفعل وأبدى استعداده للعودة لبرشلونة حال طلب النادي ذلك "سأكون في الموعد حال تلقيت اتصالات من برشلونة".

وسبق لبرافو اللعب مع برشلونة لموسمين وشارك في تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية تحت قيادة لويس إنريكي بعد الفوز بالدوري ودوري الأبطال وكأس الملك.

في موسمه الأخير مع بيتيس، شارك برافو في 9 مباريات وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

أنطونيو أدان - 37 سنة

حارس سابق آخر لريال مدريد ولكنه لم يصنع التاريخ مثل كيلور نافاس.

أدان خربج أكاديمية ريال مدريد ورحل عن الفريق في 2013 نحو الدوري الإيطالي من بوابة كالياري.

ومثل أدان أيضا أتليتكو مدريد في فترة من الفترار قبل أن يستقر في سبورتنج لشبونة منذ عام 2020.

واستمر الحارس الإسباني كأساسي مع سبورتنج لعدة سنوات قبل الرحيل بنهاية الموسم الماضي.

وخلال موسمه الأخير شارك أدان في 28 مباراة مع سبورتنج وحافظ على نظافة شباكه في 9 مرات، وحقق لقب الدوري البرتغالي.

لوريس كاريوس - 31 سنة

بالتأكيد اللقطة الأشهر لكاريوس في مسيرته كانت بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد عندما تسببت أخطائه في خسارة ليفربول للقب.

على الرغم من تلك الأخطاء يظل كاريوس من الحراس الذين بإمكانهم أن يعوضوا إصابة تير شتيجن ولو بشكل مؤقت.

كاريوس قضى الموسم الماضي مع نيوكاسل أيضا بشكل استثنائي بعد إصابة الحارس نيك بوب وجاء كبديل لمارتن دوبرافكا.

ولكن تبقى مشكلة كاريوس في عدم المشاركة بشكل منتظم خلال السنوات الأخيرة، إذ شارك في مباراتين فقط خلال آخر موسمين.

جوردي ماسيب - 35 سنة

ابن أكاديمية لاماسيا جوردي ماسيب من الحراس المناسبين أيضا للتعاقد معهم.

ماسيب انتهى تعاقده مع بلد الوليد بنهاية الموسم الماضي ولم يوقع لأي فريق حتى الآن.

وسبق لماسيب التواجد مع الفريق الأول لبرشلونة كبديل لمدة 3 مواسم.

وأسهم ماسيب في تأهل بلد الوليد لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي وشارك في 32 مباراة برفقة الفريق.

إدجار باديا - 32 سنة

باديا ليس بالحارس العظيم بكل تأكيد ولكنه من الحراس المتمرسين في الدوري الإسباني.

المحظة الأخيرة لباديا كانت مع إلتشي وشارك معه في الدوري الإسباني قبل هبوط الفريق للدرجة الثانية.

في الموسم الماضي كان باديا معارا لريال سرقسطة وشارك في 27 مباراة مع الفريق.