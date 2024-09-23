دوري المحترفين - لافيينا يضم مهاجم وادي دجلة والزمالك السابق

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 17:59

كتب : رضا السنباطي

محمد سامح - لافيينا

أعلن نادي لافيينا تعاقده مع محمد سامح مهاجم وادي دجلة والزمالك السابق.

وجاء تعاقد لافيينا مع محمد سامح - مواليد 2003 - في صفقة انتقال حر.

وكان سامح قد وقع لصفوف فريق أسوان قبل أن يرحل بسبب استمرار أزمة إيقاف القيد.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين.. لافيينا يتعاقد مع مدافع سموحة غزل المحلة يتعاقد مع "بنشرقي" لافيينا دوري المحترفين - بعد موسمه مع السكة الحديد.. لافيينا يضم بهاء مجدي عُرض على الزمالك مسبقا.. لافيينا يوافق على بيع خالد عبد الشافي إلى البنك الأهلي

ويستعد لافيينا للمشاركة في منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري المحترفين المؤهلة للدوري الممتاز.

وأعلن لافيينا من قبل ضم مؤمن عبد ربه لاعب سموحة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

ويستعد لافيينا بقيادة مدربه أحمد صلاح لانطلاق منافسات دوري المحترفين.

ويلعب لافيينا أمام راية في الجولة الأولى لدوري المحترفين، الذي سيمنح اصحاب المراكز الثلاثة الأولى بطاقات التأهل للدوري الممتاز.

وتأهلت أندية بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب والداخلية وبلدية المحلة لمنافسات دوري المحترفين.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول وشروط دوري المحترفين (الدرجة الثانية).

وكشف اتحاد الكرة عن تأهل أول ثلاثة فرق في جدول الترتيب إلى الدوري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية قد كشفت عن نظام جديد للدوري المصري الموسم المقبل بهبوط فريقين فقط.

وجاءت أبرز شروط دوري المحترفين للموسم المقبل كالآتي:

- يقام الدوري بمشاركة 20 فريقا على دورين بحيث تقام 38 جولة.

- ينطلق دوري المحترفين يوم 7 أكتوبر وينتهي في الأسبوع الأول من يونيو (تقام جولتان فقط في شهر رمضان)

- يصعد أول 3 فرق إلى الدوري الممتاز ويهبط آخر 3 فرق إلى القسم الثاني ب.

وكان دوري المحترفين الموسم الماضي قد أقيم بنظام مختلف.

إذ أقيم الدور الأول قبل أن يتم تقسيم الفرق لنصفين الأول ينافس على الصعود بينما النصف الآخر للمنافسة على الهبوط.

دوري المحترفين لافيينا محمد سامح وادي دجلة الزمالك
نرشح لكم
الدرجة الثانية - رضا الويشي مستمر في الملاعب بانتقاله إلى جنوب سيناء "صعود أول 3 فرق".. اتحاد الكرة يعلن جدول وشروط دوري المحترفين دوري المحترفين - وادي دجلة يتعاقد مع سيف تقا الدرجة الرابعة - بيان من أصحاب المركز الثاني لحسم موقفهم من التأهل للدرجة الثالثة شريف الخشاب يتولى قيادة النصر جولدن جيت يستغيث عبر في الجول: لا نعرف نحن في القسم الثالث أم الرابع.. واتحاد الكرة لا يرد دوري المحترفين - وادي دجلة يضم لاعب الجونة دوري المحترفين.. لافيينا يتعاقد مع مدافع سموحة
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - رضا الويشي مستمر في الملاعب بانتقاله إلى جنوب سيناء 5 دقيقة | الكرة المصرية
إلغاء كأس السوبر للكرة النسائية 11 دقيقة | رياضة نسائية
كريسبو: لا يزال هناك المزيد من الوقت للاستعداد أمام الأهلي.. والعين لديه مباريات هامة 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر الإفريقي - تاريخ مشاركات الأهلي.. 8 ألقاب والأحمر يبحث عن التاسع 30 دقيقة | الكرة المصرية
بعد نهاية موسم تير شتيجن.. 7 حراس يمكن لـ برشلونة التعاقد معهم لحظيا للإنقاذ 54 دقيقة | ميركاتو
ماركا: بعد الفحوصات الأولية.. إصابة رودري بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - بابافاسيليو يتحدث عن تدعيمات الاتحاد ونظام الدوري.. ومزاملة حسام حسن 2 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن التصميم المقترح لملعب مانشستر يونايتد الجديد.. وأزمة تواجه المشروع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 4 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط