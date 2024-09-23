دوري المحترفين - لافيينا يضم مهاجم وادي دجلة والزمالك السابق

أعلن نادي لافيينا تعاقده مع محمد سامح مهاجم وادي دجلة والزمالك السابق.

وجاء تعاقد لافيينا مع محمد سامح - مواليد 2003 - في صفقة انتقال حر.

وكان سامح قد وقع لصفوف فريق أسوان قبل أن يرحل بسبب استمرار أزمة إيقاف القيد.

ويستعد لافيينا للمشاركة في منافسات الموسم الجديد من بطولة دوري المحترفين المؤهلة للدوري الممتاز.

وأعلن لافيينا من قبل ضم مؤمن عبد ربه لاعب سموحة في صفقة انتقال حر بداية من الموسم المقبل.

ويستعد لافيينا بقيادة مدربه أحمد صلاح لانطلاق منافسات دوري المحترفين.

ويلعب لافيينا أمام راية في الجولة الأولى لدوري المحترفين، الذي سيمنح اصحاب المراكز الثلاثة الأولى بطاقات التأهل للدوري الممتاز.

وتأهلت أندية بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود لمنافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

فيما هبطت أندية: المقاولون العرب والداخلية وبلدية المحلة لمنافسات دوري المحترفين.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول وشروط دوري المحترفين (الدرجة الثانية).

وكشف اتحاد الكرة عن تأهل أول ثلاثة فرق في جدول الترتيب إلى الدوري الممتاز.

وكانت رابطة الأندية قد كشفت عن نظام جديد للدوري المصري الموسم المقبل بهبوط فريقين فقط.

وجاءت أبرز شروط دوري المحترفين للموسم المقبل كالآتي:

- يقام الدوري بمشاركة 20 فريقا على دورين بحيث تقام 38 جولة.

- ينطلق دوري المحترفين يوم 7 أكتوبر وينتهي في الأسبوع الأول من يونيو (تقام جولتان فقط في شهر رمضان)

- يصعد أول 3 فرق إلى الدوري الممتاز ويهبط آخر 3 فرق إلى القسم الثاني ب.

وكان دوري المحترفين الموسم الماضي قد أقيم بنظام مختلف.

إذ أقيم الدور الأول قبل أن يتم تقسيم الفرق لنصفين الأول ينافس على الصعود بينما النصف الآخر للمنافسة على الهبوط.