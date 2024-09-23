شراكة بين المتحدة للرياضة والاتحاد المصري واستادات لإنشاء دوري الأكاديميات

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 17:17

كتب : بسام أبوبكر

شعار الاتحاد المصري لكرة القدم

تستعد شركة المتحدة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم واستادات لإنشاء دوري الأكاديميات.

وتمثل الشراكة المميزة بين الكيانات الثلاث الكبيرة، خطوة بارزة نحو تطوير وتعزيز كرة القدم في مصر، وتهدف إلى تقديم نظام دوري متكامل يشمل مختلف الفئات العمرية.

ويساهم ذلك في رفع مستوى اللعبة واكتشاف المواهب، فضلا عن تعزيز خطة الدولة للارتقاء بالكرة المصرية وتصدير المواهب لمختلف الدوريات العالمية.

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وبشكل عام، يهدف دورى الاكاديميات، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة، من أهمها:

توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم: من خلال العمل على زيادة أعداد اللاعبين في الأكاديميات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال توفير بيئة محفزة ومناسبة لممارسة هذه اللعبة الشعبية.

تأهيل الكوادر: إعداد المدربين والإداريين والحكام، وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لتطوير أدائهم.

تنظيم البطولات: تنظيم مجموعة متنوعة من المهرجانات والمسابقات على مستوى الجمهورية، بما في ذلك فئات البنين والبنات، وذوي الاحتياجات الخاصة.

ضمان الاستمرارية: العمل بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم لضمان استمرارية هذا المشروع وتحقيق أهدافه على المدى الطويل.

تحقيق الحلم: مساعدة اللاعبين على تحقيق أحلامهم بالاحتراف، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والانضمام إلى المنتخبات الوطنية.

ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت شركة استادات استراتيجية شاملة تتضمن:

تأهيل الأكاديميات من حيث التنظيم والتطوير المستمر للأكاديميات الموجودة حاليا، ووضع معايير محددة لعملها.

وضع أهداف واضحة: تحديد أهداف واضحة لكل أكاديمية، بهدف إعداد لاعبين قادرين على المنافسة على المستوى الاحترافي.

التسجيل والمتابعة: تسجيل الأكاديميات واللاعبين وفقا لمعايير محددة، ومتابعة أدائهم بشكل دوري.

دعم المنتخبات: دعم المنتخبات الوطنية بلاعبين موهوبين من مختلف الفئات العمرية.

دوري الأكاديميات الاتحاد المصري لكرة القدم المتحدة للرياضة استادات
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