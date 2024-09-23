أنشيلوتي: لا أطلب من ميندي الهجوم.. وهذا سر إحصائية الشوط الثاني

يسعى ريال مدريد لتقليص الفارق أمام برشلونة المتصدر، عندما يواجه ديبورتيفو ألافيس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، العاشرة مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نعمل بشكل جيد وحان الوقت للاستمرار، مع الأخذ في الاعتبار أنه في كل مباراة علينا أن ننافس ونقاتل ونعاني".

وحقق ريال مدريد الفوز أمام إسبانيول 4-1 في الجولة السادسة، حيث يحل وصيفا برصيد 14 نقطة في جدول الترتيب خلف برشلونة المتصدر بـ18 نقطة.

ويلتقي برشلونة الأربعاء أمام خيتافي في إطار الجولة ذاتها.

إصابات الفريق

وكشف أنشيلوتي عن تجدد إصابة جود بيلينجهام لاعب وسط الفريق، في نفس موضع إصابة الكتف في العام الماضي.

ولكن رغم الإصابة أكد أنشيلوتي على جاهزية لاعب الوسط الإنجليزي للمشاركة أمام ألافيس.

وعن كاربخال، قال المدير الفني الإيطالي: "سيغيب للإصابة ويحتاج لبضعة أيام للعودة".

وكشف أنشيلوتي عن عودة داني سيبايوس لاعب الوسط: "يتعافى بشكل جيد إنه على الطريق الصحيح وقام بالركض لأول مرة اليوم في مران الفريق".

وعن إدواردو كامافينجا: "سيتدرب مع الفريق يوم الخميس وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام أتليتكو مدريد".

تجديد تعاقد ميندي

أثنى أنشيلوتي على الأداء الدفاعي لـ فيرلاند ميندي: "مستواه الدفاعي متميز، ولدينا جناح أيسر قوي جدا لذا ليس هناك حاجة لأن نطلب منه القيام بالكثير من الأمور الهجومية، يمكنه أن يفعل ذلك لكننا لا نطلب منه أن يفعل ذلك".

وجدد ميندي تعاقده مع الفريق الملكي حتى موسم 2026-2027، مع وجود خيار التجديد لموسم آخر بعد نهاية التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.

وانضم ميندي البالغ من العمر 29 عاما لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من ليون الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

إحصائية مذهلة

وكشف أنشيلوتي عن نيته إجراء بعض التبديلات في التشكيل أمام ألافيس.

ولم يفصح عن طبيعة التغييرات، ولكن أثنى على إندريك: "يقوم بعمل جيد سواء لعب في مركز الجناح أو المهاجم، لقد تحدثت معه مثل جميع اللاعبين وأطلب منه التحلي بالصبر وهو يتفهم ذلك تماما ويفهم دوره".

كما كال المديح لـ الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي: "يمكنه اللعب في أي مكان في الملعب، وهذا يجعله لاعبا رئيسيا في الفريق".

وردًا على تسجيل الفريق 17 من أهدافه الـ18 هذا الموسم في الشوط الثاني: "إنها إحصائية مذهلة، الفرق تتراجع في الشوط الثاني وتظهر لنا المساحات".

المباراة رقم 300

ويخوض أنشيلوتي المباراة رقم 300 مع ريال مدريد.

وتعليقا على ذلك قال: "لقد كنت محظوظا بتدريب بعض الأندية الكبرى، مثل ميلان الذي أحبه بشكل خاص، لكن ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم، مازلت مستمرًا وأحب أن أستمر هنا لسنوات عديدة".

إصابة شتيجن

علق أنشيلوتي على إصابة تير شتيجن: "حزين جدا لإصابة شتيجن أحد أفضل حراس المرمى في العالم، آمل أن يتمكن من التعافي قريبا"

وخرج تير شتيجن مصابا في الدقيقة 45 من الشوط الأول أمام فياريال بعد إصابة قوية في الركبة، حيث تعرض لإصابة بتمزق كامل في أحد أوتار ركبته اليمنى، لينتهي موسمه مع الفريق.