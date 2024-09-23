تقرير: رينارد يقترب من تدريب تريزيجيه

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 15:58

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد

ذكرت جريدة الراية القطرية أن الفرنسي هيرفي رينارد اقترب من تدريب فريق الريان.

ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في صفوف الريان الذي انتقل إليه في نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير أن هيرفي رينارد مرشح بقوة لتدريب الريان خلفا للسويدي بويا إسباجي الذي أصبح مهددا بالإقالة بسبب سوء النتائج.

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وخسر الريان مباراته الثانية خلال الأيام الأخيرة، بعدما سقط أمام الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأمام الوكرة في الدوري.

وأضاف التقرير أن إدارة النادي القطري تجري مفاوضات مكثفة من أجل التوصل لاتفاق مع رينارد.

المدرب الفرنسي قاد منتخب بلاده للسيدات خلال أولمبياد باريس والذي أقصي منها في دور ربع النهائي بعد الخسارة من البرازيل بهدف في الدقائق الأخيرة.

وأعلن منتخب فرنسا للسيدات رحيل مدربه هيرفي رينار الشهر الماضي عقب نهاية مهمته في أولمبياد باريس.

وفاز رينار بكأس أمم إفريقيا مع زامبيا في 2012 وكوت ديفوار في 2015.

كما سبق له قيادة منتخب المغرب في كأس العالم 2018، والسعودية في كأس العالم 2022.

وحقق رينار مع منتخب السعودية مفاجأة مدوية بالفوز على الأرجنتين في بداية مباريات المنتخبين بكأس العالم 2022 بالانتصار بنتيجة 2-1، ثم ودع من دور المجموعات.

هيرفي رينارد تريزيجيه الريان
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