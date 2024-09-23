المستشار الفني للاتحاد الدولي يعلن مشروع تطوير الكرة المصرية.. ودورات رخصة "Pro" للتدريب

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 15:51

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن التونسي بلحسن مالوش المستشار الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم مشروع تطوير الكرة المصرية بالشراكة مع "فيفا".

وقال مالوش للمركز الإعلامي: "تفاصيل مشروع تطوير الكرة المصرية للبراعم والناشئين سيكون بالشراكة مع فيفا والشركة المتحدة للرياضة وشركة استادات".

وأضاف "الشراكة ستمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد لتطوير المواهب وتواجدها في كأس العالم مستقبلا".

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وأكمل "المشروع سيطبق من سن 12 عاما حتى 16 عاما لتطويرها بشكل سليم".

وأنهى حديثه قائلا: " الاتحاد المصري لكرة القدم سيتمكن من إعطاء دورات الرخصة التدريبية A مرة أخرى، وكذلك إقامة دورات للرخصة Pro".

وظهرت مشكلة عدم اعتراف كاف برخص المدربين المصريين عندما قاد علي ماهر فريق فيوتشر خلال مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية من خلال المدرجات وليس من أرض الملعب كالطبيعي في وقت سابق.

وكشف جمال محمد علي في تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورتس من قبل: "أول المشاكل الي واجهتنا هي عدم انضمام مصر لاتفاقية التدريب الإفريقية وده شيء لا يليق برائدة كرة القدم في إفريقيا والاتحاد الإفريقي".

وأضاف "الاتحاد الدولي لكرة القدم استدعى اتحادات الـ 6 قارات ووضع حد أدنى من المحتويات العلمية ثم ذهب الاتحاد الدولي للاتحادات الأهلية وطلب تنفيذ 8 بنود كمتطلبات ولكن للأسف هذه الأشياء لم تتم في السنوات المقبلة ولذلك توقفت الرخص".

وشدد "هذا العمل يحتاج إلى جهد كبير ولا يجب أن ينجز عبر أي شخص أجنبي لأنه يحتاج إلى تجهيز 500 ساعة من المحاضرات باللغة العربية ولا يمكن أن يكون مدركا للمتغيرات التي تحدث على مستوى مصر".

واختتم "من أسباب عدم اعتراف الاتحاد الآسيوي والإفريقي برخصة التدريب في مصر هو أنها تحتاج إلى 120 ساعة للحصول عليها ولكنهم يفاجئوا بأن المدربين المصريين قد حصلوا عليها خلال 5 أيام فقط وهذا غير طبيعي".

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