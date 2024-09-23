الغزاوي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي

قرر مجلس إدارة الأهلي تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتجهة إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

ويسافر الأهلي إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، والمقررة يوم الجمعة المقبل، بملعب المملكة أرينا بمدينة الرياض.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي، عن تنسيق الغزاوي مع سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة، في كل ما يخص سفر وإقامة البعثة، وتوفير الأجواء التي تساعد الجهاز الفني واللاعبين.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي.

والتقى الأهلي والزمالك في السعودية الموسم الماضي في نهائي كأس موسم 2022 - 2023، ونجح الأهلي في الفوز بثنائية إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي للمرة الثانية في التاريخ بعد بطولة السوبر 94، والتي أقيمت في جنوب إفريقيا وتوج بها الزمالك بهدف أيمن منصور.

وخاض الأهلي مباراتي جور ماهيا الكيني في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ونجح في الفوز بثلاثية ذهابا، ومثلها إياب على ستاد القاهرة، في المباراة التي شهدت احتفالية تتويج الأهلي بدرع الدوري.

ودعم الأهلي صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية بـ 4 صفقات، وهم: يحيى عطية الله، وأشرف داري، وعمر الساعي، ويوسف أيمن.