خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق مع الاتحاد لضم محمد رجب

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 15:10

كتب : هاني العوضي

محمد رجب صافي

توصل نادي سموحة إلى اتفاق مع نظيره الاتحاد السكندري لضم محمد رجب لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة اتفق على إبرام الصفقة مع الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وضع بند أحقية الشراء.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي معارا إلى بلدية المحلة.

أخبار متعلقة:
تأجيل لقاء نيوكاسل وويمبلدون في كأس رابطة المحترفين كريستيانو رونالدو يغيب عن لقاء الحزم أزمة لـ حسام حسن.. طبيب بيراميدز يوضح إصابة محمد حمدي ومدة علاجه "انحياز مفضوح".. الاتحاد المنستيري يلجأ للقانون بعد أحداث مباراة مولودية الجزائر

وبدأ اللاعب الذي يشغل مركز المدافع مسيرته في الاتحاد السكندري قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة معارا.

واستعار بلدية المحلة رجب في صيف 2022 وجدد الإعارة مرة أخرى بعد نهايتها في 2023، ليقضي موسمين مع البلدية.

ولعب رجب 16 مباراة مع بلدية المحلة الموسم الماضي وصنع هدفا وحيدا.

وشارك رجب مع الاتحاد السكندري في 6 مباريات فقط.

وتعاقد سموحة أيضا في وقت سابق مع محمد سعيد جهينة لاعب فريق مركز شباب القزازين أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

وحصل سموحة على الاستغناء الخاص بجهينة مقابل دفع 700 ألف جنيه مصري حصل عليهم مركز شباب القزازين.

وكان سموحة قد تعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي أحد اندية دوري المحترفين منذ أيام لتدعيم وسط ملعب فريقه.

وظهر أدهم بشكل جيد مع بروكسي خلال الموسم المنصرم وسجل هدفا رائعا في شباك الزمالك.

كما علم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

أمادي البالغ من العمر 21 عاما وصل إلى وصل إلى الدوري المصري في صيف 2022، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.

وقبل ذلك كان اللاعب الشاب يلعب في صفوف واري وولفز، الذي تركه إلى أكوا في 2022.

ولعب أمادي 17 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024 مع سيراميكا.

إجمالا خلال موسمين لعب أمادي 24 مباراة في الدوري، وصنع هدفا واحدا.

ميركاتو الدوري المصري بلدية المحلة الاتحاد السكندري سموحة محمد رجب
نرشح لكم
كريسبو: لا يزال هناك المزيد من الوقت للاستعداد أمام الأهلي.. والعين لديه مباريات هامة حوار في الجول - بابافاسيليو يتحدث عن تدعيمات الاتحاد ونظام الدوري.. ومزاملة حسام حسن شراكة بين المتحدة للرياضة والاتحاد المصري واستادات لإنشاء دوري الأكاديميات مران الزمالك - انتظام شلبي ونبيل عماد في التدريبات الجماعية قبل السوبر الإفريقي المستشار الفني للاتحاد الدولي يعلن مشروع تطوير الكرة المصرية.. ودورات رخصة "Pro" للتدريب الغزاوي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر الإفريقي أزمة لـ حسام حسن.. طبيب بيراميدز يوضح إصابة محمد حمدي ومدة علاجه تاريخ الزمالك في السوبر الإفريقي.. نسبة تتويج مرتفعة وفرصة للانتقام
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - رضا الويشي مستمر في الملاعب بانتقاله إلى جنوب سيناء 6 دقيقة | الكرة المصرية
إلغاء كأس السوبر للكرة النسائية 12 دقيقة | رياضة نسائية
كريسبو: لا يزال هناك المزيد من الوقت للاستعداد أمام الأهلي.. والعين لديه مباريات هامة 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
السوبر الإفريقي - تاريخ مشاركات الأهلي.. 8 ألقاب والأحمر يبحث عن التاسع 31 دقيقة | الكرة المصرية
بعد نهاية موسم تير شتيجن.. 7 حراس يمكن لـ برشلونة التعاقد معهم لحظيا للإنقاذ 54 دقيقة | ميركاتو
ماركا: بعد الفحوصات الأولية.. إصابة رودري بقطع في الرباط الصليبي ساعة | الدوري الإنجليزي
حوار في الجول - بابافاسيليو يتحدث عن تدعيمات الاتحاد ونظام الدوري.. ومزاملة حسام حسن 2 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن التصميم المقترح لملعب مانشستر يونايتد الجديد.. وأزمة تواجه المشروع 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمام أنظار عبد المنعم.. نيس يسحق سانت إيتيان بثمانية أهداف 2 بعد اعتزاله.. رسالة مؤثرة من أحمد فتحي لجمهور الأهلي 3 تقرير: كاف يستقر على حكم السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 4 رابطة الأندية تعلن نظام جديد لـ دوري الموسم المقبل.. وتغيير في الهبوط