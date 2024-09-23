خبر في الجول – سموحة يتوصل لاتفاق مع الاتحاد لضم محمد رجب

توصل نادي سموحة إلى اتفاق مع نظيره الاتحاد السكندري لضم محمد رجب لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة اتفق على إبرام الصفقة مع الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وضع بند أحقية الشراء.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما الموسم الماضي معارا إلى بلدية المحلة.

وبدأ اللاعب الذي يشغل مركز المدافع مسيرته في الاتحاد السكندري قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة معارا.

واستعار بلدية المحلة رجب في صيف 2022 وجدد الإعارة مرة أخرى بعد نهايتها في 2023، ليقضي موسمين مع البلدية.

ولعب رجب 16 مباراة مع بلدية المحلة الموسم الماضي وصنع هدفا وحيدا.

وشارك رجب مع الاتحاد السكندري في 6 مباريات فقط.

وتعاقد سموحة أيضا في وقت سابق مع محمد سعيد جهينة لاعب فريق مركز شباب القزازين أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

وحصل سموحة على الاستغناء الخاص بجهينة مقابل دفع 700 ألف جنيه مصري حصل عليهم مركز شباب القزازين.

وكان سموحة قد تعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي أحد اندية دوري المحترفين منذ أيام لتدعيم وسط ملعب فريقه.

وظهر أدهم بشكل جيد مع بروكسي خلال الموسم المنصرم وسجل هدفا رائعا في شباك الزمالك.

كما علم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

أمادي البالغ من العمر 21 عاما وصل إلى وصل إلى الدوري المصري في صيف 2022، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.

وقبل ذلك كان اللاعب الشاب يلعب في صفوف واري وولفز، الذي تركه إلى أكوا في 2022.

ولعب أمادي 17 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024 مع سيراميكا.

إجمالا خلال موسمين لعب أمادي 24 مباراة في الدوري، وصنع هدفا واحدا.