كريستيانو رونالدو يغيب عن لقاء الحزم

ذكرت جريدة الجزيرة السعودية أن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر قرر إراحة عدد من اللاعبين قبل مواجهة الحزم مساء الاثنين.

ويلعب النصر ضد الحزم ضمن دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأوضح التقرير أن كريستيانو رونالدو قائد النصر يتقدم اللاعبين الغائبين عن اللقاء من أجل الراحة.

ويغيب أيضا علي لاجامي ومارسيلو بروزوفيتش لاستكمال التأهيل قبل مواجهة الوحدة في الدوري السعودي الجمعة المقبل.

وضمت بعثة النصر التي وصلت القصيم مساء الأحد الثنائي الشاب أنخيلو وويسلي إلى جانب مواطنيهما أندرسون تاليسكا وبينتو بالإضافة للنجم السنغالي ساديو ماني وكذلك البرتغالي اوتافيو والفرنسي محمد سيماكان.

وأنهى النصر استعداداته للقاء داخل مقر النادي بتدريب أخير نفذ فيه اللاعبون الأفكار الجديدة التي يريد تثبيتها المدرب الجديد في شخصية الفريق الميدانية

وشهد المران الجماعي مشاركة أيمن يحيى الذي تعافى من الإصابة.

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