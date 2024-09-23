أنشيلوتي يعلن تمديد تعاقد مدافع ريال مدريد

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

فيرلان ميندي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن ناديه مدد عقد مدافعه فيرلاند ميندي.

وأتم نادي ريال مدريد الإسباني اتفاقه مع الفرنسي فيرلاند ميندي لتجديد تعاقده.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "فيرلاند ميندي جدد عقده مع ريال مدريد.. ونحن سعداء به".

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قبل أسابيع، كشفت صحيفة ماركا، أن ريال مدريد بالفعل أتم تجديد تعاقد ميندي حتى موسم 2026-2027.

مع وجود خيار التجديد لموسم آخر بعد نهاية التعاقد بالاتفاق بين الطرفين.

وانضم ميندي البالغ من العمر 29 عاما لصفوف ريال مدريد في 2019 قادما من ليون الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وفاز ميندي مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري الإسباني 3 مرات، والسوبر الأوروبي مرتين وكأس ملك إسبانيا مرة والسوبر الإسباني 3 مرات.

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