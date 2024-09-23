تاريخ الزمالك في السوبر الإفريقي.. نسبة تتويج مرتفعة وفرصة للانتقام

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 14:03

كتب : محمد رؤوف

تقرير الزمالك

يواجه الزمالك منافسه التاريخي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في السعودية.

وجمعت الزمالك والأهلي مباراة واحدة فقط في السوبر الإفريقي من قبل.

وفي المباراة القارية الأخيرة فاز الأهلي على الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020 وكان يلقب بنهائي القرن.

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ويستعرض FilGoal.com تاريخ مشاركات الزمالك في السوبر الإفريقي.

السوبر أيمن منصور

واجه الزمالك غريمه الأهلي في السوبر الإفريقي 1994، وفاز الأبيض بالبطولة بعد تسديدة من أيمن منصور.

هدف البطولة.. أيمن منصور يخطف السوبر الأفريقى الأول للزمالك من أنياب الأهلي - اليوم السابع

ولقب أيمن منصور بالسوبر بعد التتويج بهذه البطولة.

بطولة مصرية أخرى

واجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في السوبر نسخة 1997 وانتهى اللقاء دون أهداف.

زى النهاردة.. الزمالك يهزم المقاولون بركلات الترجيح ويتوج بالسوبر الأفريقى - اليوم السابع

وتوج الزمالك بركلات الترجيح 4-2.

نسخة 2001

خسر الزمالك كأس السوبر الإفريقي الوحيد في تاريخه في 2001 ضد هارتس أوف أوك الغاني بهدفين دون رد.

نسخة 2003

انتصر الزمالك على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

7 فبراير.. حين احتفظ الزمالك بـ

وسجل محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي أهداف الزمالك بينما أحرز جيلوم داسادي هدف الوداد.

التتويج الأخير 2020

خاض الزمالك أخر مباراة سوبر إفريقي في 2020 ضد الترجي وانتصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأحرز للقلعة البيضاء كل من يوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقي (2).

أخبار | مدرب الزمالك: أداء الفريق ضد الترجي؟ احضروا لنا 50 ألف مشجع وسترون أفضل منه - FilGoal

بينما أحرز للترجي رؤوف بن غيث.

هل الزمالك سيستغل فرصة مواجهة الأهلي مرة أخرى في نهائي بطولة قارية أم أن المارد الأحمر سيحقق الفوز الثاني على التوالي في البطولات الإفريقية ضد الفارس الأبيض؟

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