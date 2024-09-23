برشلونة يكشف طبيعة إصابة تير شتيجن.. وترقب لمدة غيابه

أوضح نادي برشلونة طبيعة الإصابة التي تعرض لها حارسه الألماني مارك أندري تير شتيجن.

وخرج تير شتيجن مصابا في الدقيقة 45 من الشوط الأول أمام فياريال بعد إصابة قوية في الركبة.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "أكدت الفحوصات التي أجريت لمارك أندري تير شتيجن إصابته بتمزق كامل في أحد أوتار ركبته اليمنى".

وأضاف "سيخضع تير شتيجن لعملية جراحية بعد ظهر يوم الاثنين، وبمجرد نهاية العملية سيتم إصدار تحديث جديد".

وتترقب جماهير برشلونة نتائج العملية الجراحية بقلق شديد.

وكشف راديو كتالونيا عن تعرض تير شتيجن إلى تمزق في أوتار الركبة اليمنى وفقا للتقارير الأولية مما يعني غيابه طوال الموسم.

وتشير التقارير إلى احتمالية غيابه لنهاية الموسم.

وأوضح تقرير راديو كتالونيا أن إصابة مارك تير شتيجن قوية على مستوى الركبة ومن المتوقع أن يغيب لمدة 8 أشهر.

ويعني ذلك نهاية موسم تير شتيجن بشكل كبير.

وكان برشلونة قد تغلب خارج ملعبه على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح برشلونة في مواصلة تصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة من ست جولات.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد أقرب منافسيه بفارق 4 نقاط.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام خيتافي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة.

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