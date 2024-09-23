خبر في الجول – حرس الحدود يضم لاعب سان جورج السابق في صفقة انتقال حر

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 13:54

كتب : عمرو نبيل

هنوك أدونيا

ضم حرس الحدود هنوك أدونيا لاعب سان جورج السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد الظهير الأيمن مع سان جورج عقب انتهاء الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود تعاقد مع اللاعب الأثيوبي لمدة موسمين.

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ولعب الظهير الأيمن ضد الأهلي من قبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

ويبلغ أدونيا من العمر 28 عاما، وتعتبر هذه هي التجربة الأولى له خارج بلاده.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت أن حرس الحدود تعاقد مع محمد فاروق لمدة موسمين.

وانتهى تعاقد فاروق مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضي.

ويأتي ذلك بعدما حدثت خلافات مادية بين سموحة واللاعب البالغ من العمر 35 عاما أدت إلى عدم انضمامه.

وانتقل فاروق إلى مودرن سبورت في 2021 قادما من بيراميدز.

وخلال مسيرته مع مودرن شارك فاروق في 69 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين وبالموسم الماضي سجل فاروق هدفين وصنع مثلهمها في 28 مباراة.

وتوج فاروق مع مودرن سبورت بكأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

ولعب فاروق في الأهلي من قبل في موسم 2014-2015.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق حرس الحدود لضم أحمد طعيمة لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى الاتفاق للتعاقد مع أحمد عماد لاعب المصري السابق.

وكان من المقرر أن يقضي عماد موسمين مع الداخلية على سبيل الإعارة، إلا أنه تم قطع الإعارة خلال الصيف الجاري ليعود إلى الفريق البورسعيدي مرة أخرى.

وقرر المصري ألا يتم قيده في القائمة الأولى وبالتالي أصبح حرا، ولذلك اتفق حرس الحدود على ضمه.

كما أتفق حرس الحدود مع محمد مجلي لاعب المقاولون العرب السابق لضمه لمدة موسمين.

ويتولى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق تدريب حرس الحدود في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

الدوري المصري حرس الحدود هنوك أدونيا محمد فاروق سان جورج الأهلي
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