السويركي لـ في الجول: ملتزم بعقدي مع الاتحاد حتى لو طلبني ميكالي

أوضح سيد السويركي مدرب حراس مرمى الاتحاد السكندري، موقفه من البقاء أو الانضمام للجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة روجيرو ميكالي.

وكان السويركي عضوًا بالجهاز الفني لروجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي السابق، والذي حصل على المركز الرابع في أولمبياد باريس.

وقال السويركي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "ملتزم بتعاقدي مع الاتحاد السكندري ولا نية لدي في ترك الفريق".

وأكمل: "تحدثت مع الكابتن محمد بركات مشرف المنتخب الأولمبى وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قبل توقيعى لنادى الاتحاد، ووقتها كانت الأمور غامضة بشأن مستقبل جهاز المنتخب الأولمبى. وبالتالى وقعت تعاقدى مع الاتحاد وملتزم به حتى وإن طلبنى مجددًا ميكالى".

وعن موقف حراس الاتحاد، علق السويركي: "الوقت مازال مبكرًا حتى نضع ترتيب حراس الفريق".

ويضم الاتحاد بين صفوفه المهدي سليمان، وصبحي سليمان، وأحمد دعدور، ومحمد المنشاوي الحارس الناشئ.

وأضاف مدرب الحراس: "المنافسة والاجتهاد فقط هو من سيحسم ترتيب الحراس فى المباريات".

وكان المهدي سليمان الحارس الأساسي الموسم الماضي في صفوف الاتحاد حيث شارك في 32 مباراة في الدوري، و3 مباريات في كأس مصر.

وحسم الاتحاد السكندري ضم أحمد دعدور حارس مرمى سيراميكا كليوباترا السابق في صفقة انتقال حر.

وكان دعدور اتهم أحد المسؤولين في سيراميكا كليوباترا بمساومته وإجباره على فسخ تعاقده والإساءة لسمعته..طالع تفاصيل التصريحات من هنا

فيما رد مصدر من نادي سيراميكا مطالبا اتحاد الكرة بالتحقيق في الأمر.

أعلن نادي الاتحاد السكندري تعيين القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو كمدير فني للفريق عقب توجيه الشكر لـ أحمد ساري المدرب السابق للفريق.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل، موجها الشكر لأحمد ساري المدرب السابق للفريق.

وتولى بابافاسيليو تدريب كل من وادي دجلة وغزل المحلة والبنك الأهلي في الدوري المصري.