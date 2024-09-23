بسبب السوبر الإفريقي.. تأجيل حفل افتتاح مونديال الأندية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 12:51

كتب : أحمد الخولي

كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 - سوبر جلوب

كشف عمرو صلاح مدير بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بمشاركة الأهلي والزمالك عن تأجيل حفل الافتتاح بسبب مباراة السوبر الإفريقي.

وقال عمرو صلاح للمركز الإعلامي: "سيتم تأجيل حفل الافتتاح لمدة 24 ساعة ليقام يوم السبت المقبل 28 سبتمبر بسبب مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجاري".

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 9 أكتوبر المقبل على صالة العاصمة الإدارية.

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وكشفت قناة أون تايم سبورتس عن حصولها على حقوق نقل البطولة في مصر وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أعلن مواعيد مباريات كأس العالم للأندية للأندية لكرة اليد 2024 (سوبر جلوب)، بمشاركة الأهلي والزمالك.

واختار الأهلي التواجد مع برشلونة الإسباني، فيما سيلتقي الزمالك مع فيزبريم المجري الذي يلعب له يحيى الدرع لاعب منتخب مصر.

وستقام البطولة في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر في العاصمة الإدارية، بعدما حصلت مصر على حق تنظيم البطولة لمدة 3 سنوات متتالية.

وستقام مباريات الدور التمهيدي أيام 27 و28 و29 سبتمبر.

حيث من المقرر أن تقام مباريات اليوم الأول في الساعة 3:00 و6:30 و9:00 بتوقيت القاهرة.

في اليوم الأول، سيلعب الاهلي ضد سيدني الأسترالي في السادسة والنصف، ثم يلعب الزمالك ضد توباتي البرازيلي في التاسعة مساء.

في اليوم الثالث يصطدم الزمالك بفيزبريم المجري الساعة الخامسة والنصف، على أن يلعب الأهلي ضد برشلونة الإسباني في الثامنة مساء.

سيفصل يوم راحة بين الدور التمهيدي ونصف النهائي ومباريات تحديد المراكز.

من المقرر أن تقام مباراة الميدالية البرونزية والنهائي الكبير للنسخة 17 من بطولة العالم للأندية للرجال، والتي ستقام في صالة العاصمة الإدارية الجديدة، يوم الخميس 3 أكتوبر.

وجاءت مواعيد المباريات على النحو التالي:

وتضم البطولة 9 فرق من بينها الأهلي والزمالك، ويشارك الأهلي بصفته المستضيف، والزمالك كوصيف السوبر الإفريقي، وماجديبورج الألماني كحامل اللقب، وفيزبريم المجري عن طريق بطاقة دعوة.

ويشارك أيضا أبطال القارات وهم الخليج السعودي بطل آسيا وسيدني الأسترالي بطل أوقيانوسيا وكاليفورنيا إيجلز بطل أمريكا الشمالية وتوباتي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية وبرشلونة الإسباني بطل أوروبا.

نظام البطولة

تشارك 9 فرق مقسمة على 3 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق.

يتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريق احتل المركز الثاني لنصف النهائي.

وتواجد الأهلي والزمالك في التصنيف الثاني قبل إجراء القرعة.

وحصل الأهلي على فرصة اختيار المجموعة كونه المستضيف كفائز بلقب السوبر الإفريقي والدوري المصري لكرة اليد.

وسحب أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي قرعة الفرق.

وقرر الدنماركي ستيفان مادسن مدرب الأهلي التواجد في المجموعة الثانية رفقة برشلونة وجامعة سيدني الأسترالي.

وجاءت قرعة البطولة

المجموعة الأولى: فيزبريم المجري - الزمالك - توباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي.

المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنا إيجلز الأمريكي.

ويعد برشلونة الإسباني الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب، فيما فاز ماجديبورج الألماني بلقب آخر 4 نسخ.

ويعد الأهلي صاحب أفضل مشاركة مصرية باحتلال المركز الثاني في البطولة التي أقيمت في مصر عام 2007.

وسبق أن احتل الزمالك المركز الثالث في نسخة 2010 والتي استضافتها قطر.

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