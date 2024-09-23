العين الإماراتي: طموحنا القتال لتجاوز الأهلي.. واللقاء قمة في كرة القدم

كشف أحمد الشامسي مدير الكرة في العين الإماراتي عن طموح فريقه وهو القتال ضد الأهلي في المرحلة الثانية من كأس إنتركونتينينتال.

واكتسح العين فريق أوكلاند بستة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الأول.

وقال الشامسي للقناة الأولى المصرية: "سنلاقي الأهلي الذي يتسم بالقوة وكذلك جمهوره، ونحن أيضا أبطال آسيا وبالتالي ستكون مواجهة صعبة بين بطل إفريقيا وآسيا".

وأضاف "سنلعب في مصر بلدنا التي نكن لها كل الحب، وهذه المباراة ستكون قمة في كرة القدم وهامة للغاية بالنسبة لنا، ونحترم الأهلي كثيرا، لكن نحن فريق طموح ونقاتل على ورقة التأهل".

وأكمل "الأهلي يقدم مستويات كبيرة سواء على المستوى المحلي والقاري ومستحيل أن نستنقص من هذا الفريق العظيم، وجمهوره يزيد من قوته".

وأنهى حديثه قائلا: "طموحنا أن نتجاوز هذه المباراة القوية وندرك صعوبة اللقاء، لكن لا يوجد مستحيل في كرة القدم".

وحسم نادي العين الإماراتي بطاقة تأهله إلى المرحلة الثانية من منافسات فيفا كأس إنتركونتينينتال.

وبذلك تأهل العين لمواجهة الأهلي في المرحلة التالية والتي من المقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر على استاد القاهرة.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.