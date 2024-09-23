خبر في الجول – حرس الحدود يضم محمد فاروق بعد خلافات مادية مع سموحة

ضم نادي حرس الحدود محمد فاروق لاعب مودرن سبورت السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى تعاقد فاروق مع مودرن سبورت بنهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود تعاقد مع فاروق لمدة موسمين.

ويأتي ذلك بعدما حدثت خلافات مادية بين سموحة واللاعب البالغ من العمر 35 عاما أدت إلى عدم انضمامه.

وانتقل فاروق إلى مودرن سبورت في 2021 قادما من بيراميدز.

وخلال مسيرته مع مودرن شارك فاروق في 69 مباراة وخلالها سجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين وبالموسم الماضي سجل فاروق هدفين وصنع مثلهمها في 28 مباراة.

وتوج فاروق مع مودرن سبورت بكأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

ولعب فاروق في الأهلي من قبل في موسم 2014-2015.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق حرس الحدود لضم أحمد طعيمة لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

بالإضافة إلى الاتفاق للتعاقد مع أحمد عماد لاعب المصري السابق.

وكان من المقرر أن يقضي عماد موسمين مع الداخلية على سبيل الإعارة، إلا أنه تم قطع الإعارة خلال الصيف الجاري ليعود إلى الفريق البورسعيدي مرة أخرى.

وقرر المصري ألا يتم قيده في القائمة الأولى وبالتالي أصبح حرا، ولذلك اتفق حرس الحدود على ضمه.

كما أتفق حرس الحدود مع محمد مجلي لاعب المقاولون العرب السابق لضمه لمدة موسمين.

ويتولى محمد يوسف مدرب الأهلي السابق تدريب حرس الحدود في الدوري الممتاز الموسم المقبل.