مواعيد مباريات اليوم 23 سبتمبر.. محمد شريف في كأس خادم الحرمين والدوري الإسباني

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 10:39

كتب : FilGoal

محمد شريف - الخليج

يخوض فريق الخليج الذي يضم الدولي المصري محمد شريف مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وأيضا الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.

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كأس خادم الحرمين الشريفين

الطائي × الخليج.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة إس إس سي سبورتس.

الأهلي × الجندل.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورتس.

الاتفاق × العدالة.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورتس.

الحزم × النصر.. تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة على قناة إس إس سي سبورتس.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس × ريال مايوركا.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أتالانتا × كومو.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.

محمد شريف الخليج الدوري الإسباني الدوري الإيطالي
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