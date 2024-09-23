مواعيد مباريات اليوم 23 سبتمبر.. محمد شريف في الكأس والدوري الإسباني
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 10:39
كتب : FilGoal
يخوض فريق الخليج الذي يضم الدولي المصري محمد شريف مباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ32.
محمد شريف
النادي : الخليج
وتستكمل مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، وأيضا الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي.
كأس خادم الحرمين الشريفين
الطائي × الخليج.. تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء على قناة إس إس سي سبورتس.
الأهلي × الجندل.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورتس.
الاتفاق × العدالة.. تذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة إس إس سي سبورتس.
الحزم × النصر.. تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة على قناة إس إس سي سبورتس.
الدوري الإسباني
ريال بيتيس × ريال مايوركا.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
أتالانتا × كومو.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة أبو ظبي الرياضية 1.