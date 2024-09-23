صلاح محسن: لست لاعبا مزاجيا.. وهذا ما كنت بحاجة إليه

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 00:56

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري

أبدى صلاح محسن مهاجم المصري سعادته بالفوز على الهلال الليبي والتأهل إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وقال صلاح محسن في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لست لاعبا مزاجيا ولكني وجدت نفسي وراحتي النفسية ومن الطبيعي أن أؤدي في هذه الظروف".

وأضاف "كنت بحاجة للمشاركة حتى أصل لأفضل مستوياتي".

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وأكمل "في الفترة الماضية لم تكن الأمور على ما يرام ولكن تعويض الله كبير. أشكر النادي وإدارته والمدرب علي ماهر والجماهير".

واختتم "لم تكن كأس الرابطة مقدرة لنا ولكن يمكننا الطموح في المنافسة على كأس الكونفدرالية".

وحسم فريق المصري تأهله إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية بعد تخطي هلال بنغازي الليبي بركلات الترجيح.

وتغلب المصري على الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب برج العرب وهي نفس نتيجة الذهاب التي حسمها الفريق الليبي.

ونجح المصري في تحقيق الفوز بنتيجة 5-3 في ركلات الترجيح ليحسم تأهله إلى دور المجموعات.

ولحق المصري بفريق الزمالك ليصبح الثنائي المصري في دور المجموعات.

ومن المقرر إقامة دور المجموعات يوم 7 أكتوبر المقبل في تمام الواحدة ظهرا.

ويتم تقسيم الـ 16 فريقا على أربع مجموعات لتضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لربع النهائي.

وتضم المجموعة فريقا من التصنيف الأول وآخر من التصنيف الثاني وفريقين من التصنيف الثالث.

وجاء تصنيف الكونفدرالية كالآتي:

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثاني: المصري - الصفاقسي التونسي - استاد مالي - أسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الثالث: أنيمبا النيجيري - شباب قسنطينة الجزائري - جاراف السنغالي - لواندا سول الأنجولي - برافوس دو ماكيس الأنجولي - أورابا يونايتد البوتسواني - بلاك بولز الموزمبيقي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وكان الزمالك قد حصد لقب الكونفدرالية في النسخة الأخيرة على حساب نهضة بركان المغربي.

ويعتبر الصفاقسي أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 3 مرات ويليه الزمالك ونهضة بركان برصيد لقبين لكل منهما.

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