مدير منتخب مصر السابق يكشف حقيقة تسبب فيتوريا بأزمة غرامة شركة المباريات

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر السابق حقيقة تسبب روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب بأزمة الغرامة الموقعة على الاتحاد لصالح إحدى الشركات السويسرية، بسبب رفضه للعب مباراة ودية ثانية في نوفمبر 2022.

وقال غرابة في تصريحاته لقناة صدى البلد: "لم يرفض فيتوريا لعب المباراة الثانية. هذا كان المعسكر السابق لكأس العالم، وكانت مباراة بلجيكا معدة سلفا من شهر أغسطس حتى قبل تولينا للمسؤولية".

وأضاف "لم نتمكن من تنظيم مباراة ودية ثانية لأن كل الفرق تنظم مبارياتها في التوقف السابق لكأس العالم مبكرا، وكنا نود اللعب مع فريق أقل من بلجيكا في مباراة تسبق بلجيكا ولكن هذا لم يحدث".

وأوضح "فاوضنا عدة منتخبات ولكن لم نتمكن من ذلك، ولهذا السبب لم نلعب".

ماذا حدث؟

كشفت صحيفة "بليك" السويسرية عن وجود مستحقات متأخرة لإحدى الشركات السويسرية المنظمة للمباريات، لدى الاتحاد المصري لكرة القدم منذ 5 ديسمبر 2023.

وأوضح التقرير أن اتحاد الكرة مهدد بعقوبات بسبب خرق بنود التعاقد، وتم منحه مهلة من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في 22 فبراير 2024 لسداد الغرامة خلال 30 يومًا، لكنه لم يسددها.

وبناء عليه فقد فرضت اللجنة التأديبية غرامة جديدة على اتحاد الكرة يوم 19 أغسطس 2024، وحددت 30 يوما لسداد المبلغ بالكامل، وهو ما لم يتم أيضا.

ويزعم التقرير أن الجانب المصري مهدد بعقوبة قوية يمتد إطارها إلى الاسبتعاد من سباق التأهل لكأس العالم 2026.

عدم الالتزام المشار إليه هو لعب منتخب مصر لمباراة واحدة في التوقف الدولي لشهر نوفمبر 2022، وعدم لعبه للمباراة الثانية، وأشيع أن ذلك جاء بسبب رفض المدير الفني آنذاك روي فيتوريا للعب مباراة ثانية.