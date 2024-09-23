بيرسي تاو: نعرف أن جمهور الأهلي يريد منا المزيد.. سنفعل ذلك لأجلهم
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 - 00:53
كتب : FilGoal
عبر بيرسي تاو لاعب الأهلي عن سعادته بالحصول على لقب الدوري مع فريقه والتتويج ببطولة جديدة.
وكتب تاو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اللقب العاشر مع هذا النادي الرائع، لقد كانت رحلة مليئة بالعمل الجاد والتفاني واللحظات التي لا تُنسى".
وأضاف "فخور بهذا الفريق وممتن للدعم في كل خطوة على الطريق، إلى المزيد من الألقاب".
وتابع عبر صفحة الأهلي "سنواصل العمل ومازلنا نريد المزيد ونعرف أن الجمهور أيضا يريد ذلك وسنفعل ذلك لأجلهم".
وأكد "علاقتي رائعة بجمهور الأهلي ودعموني طوال الموسم الماضي عندما تعرضت للإصابة وأنا سعيد باللعب في هذا النادي".
وأتم تصريحاته "مباراة السوبر ستكون صعبة، أعرف أننا لم نفز بهذه البطولة منذ فترة وسنبذل قصارى جهدنا للفوز بها".
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