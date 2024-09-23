راديو كتالونيا: غياب تير شتيجن قد يصل إلى 8 أشهر

لا تزال جماهير برشلونة في انتظار بيان ناديها الرسمي بشأن حالة إصابة مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى الفريق.

وخرج تير شتيجن مصابا في الدقيقة 45 من الشوط الأول بعد إصابة قوية في الركبة.

وكشف راديو كتالونيا عن تعرض تير شتيجن إلى تمزق في أوتار الركبة اليمنى وفقا للتقارير الأولية مما يعني غيابه طوال الموسم.

وتشير التقارير إلى احتمالية غيابه لنهاية الموسم بسبب توقعات بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح تقرير راديو كتالونيا أن إصابة مارك تير شتيجن قوية على مستوى الركبة ومن المتوقع أن يغيب لمدة 8 أشهر.

ويعني ذلك نهاية موسم تير شتيجن بشكل كبير.

وكان برشلونة قد تغلب خارج ملعبه على فياريال بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

ونجح برشلونة في مواصلة تصدر ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة من ست جولات.

ويبتعد برشلونة عن ريال مدريد أقرب منافسيه بفارق 4 نقاط.

ويلعب برشلونة مباراته المقبلة أمام خيتافي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة.