برناردو: أرسنال لعب بشكل عنيف.. وهكذا أخطأ الحكم في احتساب هدفيه

شدد برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي أن أرسنال لعب بشكل عنيف، وشرح كيف أخطأ الحكم في احتساب هدفي جانرز.

ورفض مانشستر سيتي الخروج مهزوما أمام أرسنال وحقق تعادلا مثيرا في الوقت القاتل، لتنتهي القمة بينهما بالتعادل بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب البرتغالي لشبكة تي إن تي البرازيلية: "كان هناك فريق واحد فقط جاء للعب كرة القدم".

وأضاف "جاء الفريق الآخر للعب بأقصى ما يمكن القيام به من عنف والذي سمح به الحكم للأسف، ولكن في النهاية حصلنا على التعادل".

وأكمل "التعادل هي أفضل نتيجة بالنسبة نظرا لما حدث في اللحظات الأخيرة من المباراة، لسنا سعداء لأننا أردنا النقاط الثلاث، لكنني شخصيا سعيد بالطريقة التي جئنا بها للعب المباراة، وسعيد لأننا ندخل الملعب دائما لمحاولة الفوز في كل لقاء".

وواصل "بدأ كل شيء في الثانية الأولى، في أول هجمة أدركنا ما سيحدث، تعرض رودري للإصابة، وأسقطوه أرضا مرتين في غضون 10 دقائق".

وأنهى حديثه قائلا: "تلقينا هدفا بعد أن نادى الحكم على قائدنا ثم لم يسمح له بالعودة إلى موقعه مرة أخرى، والهدف الثاني هو عن طريق حجبهم المعتاد لحارس المرمى الذي سمح به الحكم".

التعادل رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 13 في صدارة الدوري الإنجليزي، بينما وصل أرسنال إلى النقطة 11 في المركز الرابع.

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